"Nous participons tous les deux ans au concours de slam car cela fait partie de notre programme de français. C'est donc une belle opportunité pour les élèves. En participant à ce projet, nous découvrons de véritables talents cachés. Cela permet également aux élèves d'avoir davantage confiance en eux, d'être créatifs et de développer leur ouverture d'esprit", déclare Vénéranda Zannéllino, professeur de français à l'Athénée.

Des thèmes engagés

Chaque classe inscrite au concours a pu bénéficier de 4x50 minutes d'atelier. Ces séances ont été proposées par un slameur professionnel qui a apporté son aide et de nombreux conseils. A la fin de ce travail, les élèves pourront clamer leurs textes à travers une vidéo. En ce qui concerne les thèmes abordés, les organisateurs ont favorisé des thématiques engagées qui demandent une certaine réflexion.

"Au sein de l'Athénée d'Anvaing, deux classes de 3e participent au concours. Pour le choix du thème, plusieurs ont été proposés, nous avons par la suite, procédé à un vote. Les élèves de ma classe sont partis sur le thème des nouvelles technologies. J'ai donc réalisé des petits groupes d'élèves afin qu'ils donnent les avantages et les inconvénients par rapport à ce sujet. Par la suite, nous avons réuni toutes les idées pour aboutir à un texte fini. Les élèves de ma collègue ont décidé d'aborder le racisme. Elle a également travaillé en petits groupes mais chaque élève a choisi une personne qui a été victime de racisme".

Bien entendu, tous les élèves étaient très motivés de participer et de s'investir dans ce projet. A l'issue de ce concours de slam, deux prix seront distribués. Un prix du jury et un prix des écoles. Les vidéos des élèves sont déjà mises en ligne et seront accessibles au jury et au public.

© Arlt Anvaing Pour soutenir les élèves de l'Athénée d'Anvaing , il suffit de se rendre sur le site http://concoursslamfwb.be, choisir accès public et valider la catégorie E.

Cela fait déjà plusieurs années que l'établissement scolaire participe à un concours de slam, organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Tous les deux ans, la Cellule Culture-Enseignement donne la possibilité aux élèves des 2e et 3e degrés de l'enseignement secondaire de s'exprimer et d'écrire leurs propres textes de slam.