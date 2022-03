Après une longue absence à cause de la crise sanitaire, les activités "Soigneur d'un jour" et "Animal Adventures" sont officiellement de retour au parc Pairi Daiza. Ces expériences immersives très prisées par les petits et les grands permettent des rencontres exclusives avec vos animaux préférés. Grâce à l'activité Animal Adventures, le public à l'occasion d'approcher au plus près les Gorilles des plaines de l'Ouest, les Pandas roux ou encore les petits mammifères.

Avec Soigneur d'un jour, Pairi Daiza propose à ses visiteurs de découvrir, de l’intérieur, le travail des soigneurs du Jardin des Mondes. Une journée intimiste, à la rencontre de certaines espèces emblématiques du Parc au cours de laquelle, il est possible de se plonger dans le quotidien des soigneurs, en préparant le repas des animaux, en découvrant l’envers du décor, en participant aux soins apportés aux pensionnaires.

Au cours de la journée, les participants accompagneront le soigneur afin de l’aider dans la réalisation de ses tâches journalières. A titre d'exemple: préparation d’un enclos et nourrissage d’une éléphante avec un soigneur du secteur, nettoyage des enclos des kangourous et de leurs petits, visite des coulisses des fauves africains et nettoyage des enclos intérieurs des hyènes ainsi que le nettoyage et la préparation de l'enclos des hippopotames nains. Ce programme est à titre indicatif et peut varier selon les jours, les besoins et l'humeur des animaux.

Les inscriptions sont ouvertes à toutes les personnes âgées de plus de 14 ans. Le nombre maximum de personnes par journée est limité à 6. L'inscription est valable uniquement via le formulaire de réservation en ligne, à renvoyer uniquement par mail via l’adresse soigneur-un-jour@pairidaiza.eu et selon les modalités de paiement indiquées.