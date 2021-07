Le samedi 28 août, de nombreuses festivités auront lieu sur la Grand-Place de Frasnes-lez-Anvaing. De 16h30 à 23h, cinq groupes se produiront sur scène dont S-Cape, À peu près ça, Laura Crowe and Him, Doowy et YKONS !

Cet évènement marquera également le début d’un projet participatif et fédérant les associations. Ainsi, durant l’après-midi, l’Asbl Cœur d’artistes proposera au public de se déhancher sur une chorégraphie entraînante et joyeuse. Le Centre culturel invitera ensuite les associations locales à reproduire cette danse dans leur village, avec une touche personnelle ou une spécificité de leur groupe.

Durant l’automne, des artistes régionaux filmeront les participants et rediffuseront la vidéo de manière artistique en fin d’année dans le centre de Frasnes.

Désireux d’impliquer les associations locales dans ce projet, le Centre culturel a sollicité le tissu associatif frasnois comme Néo Radio. Un partenaire de premier plan, l’organisation générale a été pensée main dans la main entre la radio frasnoise et le Centre culturel. L’équipe radiophonique sera présente le jour de l’évènement pour une diffusion en direct sur les ondes. Le Comité de village d’Hacquegnies, la Jeunesse d’Herquegies et la Gayolle ont participé au choix des groupes proposés durant l’après-midi. Retro Mob’Club divertira le public avec ses mobylettes retro. et enfin, l'Asbl Coeur d’artistes s’est impliquée dans la création de la chorégraphie.