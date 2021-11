"On passe au LED" se poursuit dans notre entité, en partenariat avec le gestionnaire du réseau de distribution ORES. A partir du 15 novembre et jusqu’au 31 décembre, le remplacement des ampoules sera effectué dans les villages d’Arbre, Gibecq et Meslin-L’Evêque.

272 luminaires en tout seront traités. Plus précisément, 259 luminaires seront remplacés, tandis que 13 seront supprimés, faisant doublon ou étant situés en rase campagne. Enfin, à certains endroits (carrefours, endroits à risques), la puissance est ajustée pour des raisons de sécurité.

Cette phase de remplacement permettra d’économiser 128.052 kWh par an et d’éviter l’émission de près de 36 tonnes de CO2 ! Cette économie sera comptabilisée dans le PAEDC (Plan d’Action en faveur de l’Energie durable et du Climat).

L’ensemble du parc d’éclairage communal sera progressivement remplacé par du LED, moins énergivore et technologiquement plus efficace, d’ici 2029.