Les automobilistes, habitués de fréquenter la N 60 ( chaussée de Renaix) à hauteur d'Anvaing, ont de nouveau pour mission d'éviter les multiples nids-de-poule. Alors que des travaux d'urgence ont été effectués du 14 au 17 décembre 2021 entre la Drève du Pureau et la rue Delbart, il semblerait que les nids-de-poule ont malheureusement refait leur apparition même pas deux mois plus tard. Le but de ces travaux était pourtant de réparer les dégâts particulièrement conséquents sur cette nationale...

Cela fait déjà plusieurs années que riverains et conducteurs se décarcassent pour que cette voie soit une bonne fois pour toute en sécurité. En juillet dernier, Hervé Cornillie, alors député avait interpellé le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry à ce propos. Ce dernier avait indiqué que de nombreux projets étaient prévus au Plan infrastructures 2019-2024 entre Frasnes, Leuze et Péruwelz. "Un montant de 1,7 millions y est repris afin de créer des pistes cyclo-piétonnes et d’y améliorer la traversée face à l’athénée L.Tellier", avait précisé le ministre wallon. L’engagement budgétaire est prévu en 2023.

La météo n'aide pas ...

En ce qui conerne la problématique de la N60, le gel et le dégel sont loin de favoriser l'état des lieux. "De manière générale, des agents sont mobilisés sur nos routes afin de constater les nids-de-poule ou autres dégradations qui mettent en péril la sécurité des automobilistes", explique, Sarah Pierre, la porte-parole du SPW. "Quand c'est nécessaire et urgent, nos équipes interviennent. A cette époque de l'année, le gel et le froid favorisent l'apparition des nids-de-poule. Au niveau de la N60, c'est sûrement ce qu'il se passe. De plus, les conditions climatiques ne permettent pas de faire des travaux en profondeur mais à plutôt intervenir de manière urgente comme cela a été le cas en décembre dernier", conclut la porte-parole du SPW.