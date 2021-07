La Ducasse d’Ath 2021 dans sa forme traditionnelle ne pourra pas avoir lieu le quatrième dimanche d’août prochain. Si les indicateurs de vaccination sont au vert, les contaminations par le variant Delta, plus contagieux, sont désormais dominantes. Les autorités ont gardé espoir jusqu’au bout mais les mesures fédérales de prudence sanitaire confirmées par le dernier CODECO imposent des dispositifs de contrôle très stricts dans l’organisation des événements en plein air réunissant 1500 personnes ou plus.

"Cela fait plusieurs mois que nous réfléchissons à une solution. Il va de soi que nous ne pouvons pas tenir une Ducasse classique, c'est tout simplement irréalisable. C'est pourquoi, nous nous sommes dirigés vers le plan B. Il fallait que la Ducasse d'Ath se tienne de manière exceptionnelle, cela va engendrer beaucoup de plaisir venant de la population même s'il y aura toujours de la frustration de la part de certains car la Ducasse ne se fera pas de manière traditionnelle. Toutefois, à un moment, nous devons prendre des décisions", déclare Bruno Lefebvre, bourgmestre d'Ath.

Dans ce plan B, en balisant au maximum les concentrations de personnes, les Athoises et les Athois auront le plaisir d’entendre la grosse cloche le samedi midi, de visionner les Vêpres (organisées à huis clos) sur No télé et surtout, de voir le dimanche 22 août leurs Géants déambuler, chacun selon un parcours précis et différent, dans les rues de la Cité et de ses faubourgs. Les départs auront lieu toutes les 15 minutes, à partir de 10h.

"Nous allons éparpiller le cortège qui passera dans différentes rues. L'idée est véritablement de voir passer les Géants devant son domicile. Ces derniers quitteront seuls le hangar dans l'ordre traditionnel du cortège avec l'Aigle en tête pour emprunter leur parcours. Au bout de plusieurs mètres, ils seront rejoints par la fanfare. Vers 14h30, tous les géants seront de retour dans leur lieu de stockage".

Les consignes et le programme seront dévoilés à la population Athoise vers le 10 août. Il a cependant été confirmé que du lundi, les géants iront à la rencontre de la population avec leurs porteurs. La fanfare de Moulbaix jouera bel et bien sur l’Esplanade à 17h, le feu d'artifice se tiendra toujours au même endroit mais l’envol des montgolfières est malheureusement annulé pour éviter la foule.