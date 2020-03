Voici les premières photos de Nuna et Quilaq au cœur du vaste territoire qui a été aménagé pour ces deux femelles nées en 2016 dans un zoo danois

Alors que l’ouverture de sa nouvelle saison touristique est postposée au 4 avril en raison de l’épidémie de Coronavirus, le parc Pairi Daiza vient de publier sur sa page Facebook les premières photos de ses ours polaires. Répondant au nom de Nuna et de Quilaq, ces deux femelles ours blancs ont débarqué voici peu au cœur du domaine animalier de Cambron-Casteau 5brugelette).

Nées au Zoo d’Aalborg (Danemark) en 2016, ces deux sœurs ont découvert leurs vastes territoires dans la Terre du Froid, le nouveau monde que les visiteurs du parc pourront prochainement explorer.

Durant la période hivernale, les équipes de Pairi Daiza leur ont construit des territoires (espace extérieur, piscine d’eau salée non-chlorée, grotte de glace, etc.) parmi les plus grands et les mieux adaptés au bien-être de ces animaux nés parmi les hommes.

Nuna et Quilaq sont accueillies dans le cadre d’un programme international de sauvegarde de l’espèce : préservation du patrimoine génétique, recherches scientifiques pour mieux comprendre l’espèce, éducation des jeunes et des moins jeunes…

« Les missions qui nous sont confiées sont nombreuses. A ce propos, une exposition animée et permanente viendra bientôt compléter la visite des territoires des ours blancs. Celle-ci sera consacrée à ces animaux exceptionnels, mais aussi au réchauffement climatique, à ses conséquences sur la biodiversité, à la situation particulière vécue en Arctique et aux moyens d’agir dont chacun dispose, à son niveau, pour veiller à l’avenir de notre planète », indique Claire Gilissen, chargée de communication du parc Pairi Daiza.