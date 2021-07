Cette année encore, les organisateurs ont dû faire face aux mesures sanitaires mais les choses se sont plus rapidement mises en place pour les moniteurs et la commune de Frasnes-lez-Anvaing.

"Il y a eu beaucoup moins d'imprévus que l'année précédente. Cela a été moins compliqué et les choses se sont plus vite organisées. Nous avons eu une réelle surprise en ce qui concerne le nombre d'enfants. Pour l'année 2020, environ 100 enfants participaient chaque jour aux activités. Cette année, nous sommes pas loin des 180 enfants. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, les parents se posent moins de questions et font confiance à nos équipes", déclare Christine D'Hont, échevine de la Jeunesse.

© M.P. Les moniteurs doivent bien évidemment s'adapter à toutes ces mesures. Toute une série d'activités ont quand même pu être organisées à l'extérieur mais cela a été moins facile à mettre en place. Cette année, à la tête des plaines de jeux, deux jeunes femmes ont pris le rôle de cheffes.

"C'est beau de voir une équipe évoluer, il y a une véritable cohésion entre les moniteurs. Vu le nombre de tâches à effectuer et les différents sites ouverts aux enfants, il a été convenu que deux personnes prennent la tête du groupe de moniteurs. C'est une fonction qui demande beaucoup de compétences, à deux Apolline et Coralie fonctionnent très bien".