De fausses informations pullulent actuellement sur les réseaux sociaux, laissant entendre que les animaux de compagnie sont susceptibles de contracter le coronavirus et de le transmettre à l’homme.

Il n’en fallait pas plus pour que certaines personnes prennent ces fake news au sérieux et se débarrassent de leurs chiens et de leurs chats par peur d’être contaminées.

Ces derniers jours, de nombreux refuges ont enregistré une hausse significative d’abandons volontaires, au point que certains sont à présent saturés. C’est notamment le cas au refuge des Collines géré par l’ASBL Opale à Lessines.

"En début de semaine, une dame en plein déménagement est venue nous déposer sept lapins nains. En raison du confinement, celle-ci a indiqué qu’elle n’était plus en mesure d’aller les nourrir dans son ancien domicile. Je peux me tromper mais je pense qu’il s’agissait d’un prétexte", confie Pascale Corbisier, responsable du refuge lessinois qui abrite 200 animaux.

Hier, notre interlocutrice a recueilli un chat avec plusieurs chatons, là encore sans certitude d’un lien avec la crise sanitaire venue de Chine. "Si c’est lié au Covid-19, ce sont des comportements aberrants mais qui ne m’étonnent plus chez l’espèce humaine."

Du côté de la SPA de Mouscron, on affiche également complet avec, là encore, davantage de prises en charge que d’ordinaire. Hasard ou coïncidence ?

Aucune transmission

"Le refuge n’a pas eu de dépôt d’animaux avec pour motif explicite le coronavirus mais nous avons quand même enregistré en l’espace d’une semaine un gros arrivage de chiens errants qui, à ce jour, n’ont pas été réclamés par leurs propriétaires. Ce n’est pas fréquent et on ne peut s’empêcher de se poser des questions", déclare Laura Willen.

Jusqu’à preuve du contraire, la responsable de la SPA mouscronnoise rappelle qu’il n’y a aucune transmission possible du coronavirus entre l’homme et l’animal de compagnie.

Signalons encore que les refuges viennent de recevoir de nouvelles directives de l’Union wallonne de la protection animale par rapport aux mesures de protection de leur personnel.

"Désormais, une attestation doit être remplie pour chacun de nos bénévoles. Sur la vingtaine travaillant au refuge, on limite actuellement nos effectifs en effectuant des tournantes par groupe de cinq", précise Laura Willen qui explique enfin que les visites ne sont plus autorisées pour le moment.

Bruno Deheneffe