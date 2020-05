Plusieurs étapes étaient indispensables avant d’envisager la reprise des visites à la maison de repos d’Enghien. Le bon déroulement de tout ce processus préparatoire ainsi que l’évolution positive de l’état sanitaire permet aujourd’hui d’organiser la rencontre des résidents avec leurs proches.

L’annonce du conseil national de sécurité du 15 avril qui autorisait les visites dans les maisons de repos était prématurée. Comme beaucoup d’autres, le Home Saint-Nicolas n’était pas prêt. "Ces derniers jours, la situation a évolué favorablement et les résidents et le personnel ont pu bénéficier d’un testing au Covid 19. Le nombre de résidents en isolement a aussi diminué de manière importante et de moins en moins de résidents développent des symptômes" avance avec soulagement Dominique Eggermont, la présidente du CPAS d'Enghien.

Ces deux préalables étaient indispensables pour envisager des visites pour les résidents. La cellule de crise, avec l’apport des conseillers en Prévention, a pu mettre au point une organisation qui protège le résident, le personnel et le visiteur. Cette organisation a été présentée et validée par les syndicats.

Dès hier, les visites ont pu reprendre grâce à l’aide précieuse de bénévoles, issus de la Croix Rouge et de la Plateforme citoyenne d’Enghien. Leur présence permet d’accueillir les visiteurs et de leur expliquer les gestes barrières d’hygiène tels que port de masque, distance physique et désinfection des mains. Ce sont également ces bénévoles qui accompagnent le résident lors du trajet entre l’équipe soignante et le lieu de visite.

"L’architecture du Home permet aisément d’éviter la circulation de personnes extérieures dans la maison de repos. En effet, la grande verrière où se situent le restaurant et le bar donne un accès à la terrasse via 3 portes. Les visiteurs entreront exclusivement par ces portes, feront deux pas et se trouveront à la table de visites sans pénétrer plus loin dans le bâtiment.Durant ces deux longs mois sans relations privilégiées avec leurs proches, le personnel a tout mis en œuvre pour que des contacts à distance puissent être maintenus. Les rendez-vous téléphoniques, les vidéoconférences via tablettes, la lecture du courrier… ont permis de pallier un peu au manque de contacts directs. Dès à présent, les pensionnaires du Home Saint Nicolas peuvent retrouver leurs proches lors de rencontres chaleureuses mais totalement sécurisées. La Cellule de Crise restera attentive à l’évolution de la situation sanitaire et continuera à faire le point quotidiennement", explique Dominique Eggermont, la présidente du CPAS.