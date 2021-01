La sixième chambre correctionnelle du tribunal du Hainaut, division de Tournai, a prononcé jeudi une peine de 37 mois de prison, assortie d'un sursis de cinq ans, contre un habitant de Neufchâteau. La prévention de tentative d'homicide a été requalifiée en coups et blessures volontaires avec incapacité de plus de quatre mois.



Le 8 décembre 2018, à 23h18, à Lessines, la victime s'est placée devant la voiture du prévenu pour l'empêcher de partir. Ce dernier, qui ne souhaitait pas qu'on touche à son véhicule, a appuyé sur l'accélérateur. Il a ensuite fait une marche arrière, puis une marche avant et il a pris la fuite laissant la victime sur le bitume. La scène a duré douze secondes et a été filmée.

"Je ne savais pas que j'avais roulé sur lui", a déclaré le prévenu lors de l'instruction d'audience. Pour le tribunal, il est invraisemblable qu'il ne s'est pas rendu compte que la victime était au sol au moment des faits.

La victime a souffert d'une fracture de la jambe droite, ainsi que d'une fracture ouverte à la jambe gauche.

Le ministère public avait demandé au tribunal de requalifier les faits en coups et blessures. "S'il avait eu l'intention de tuer, il n'aurait pas contourné la victime", a plaidé son avocat.

Le tribunal a retenu cet argument dans son jugement mais n'a pas voulu accorder de mesure de faveur au prévenu, afin de ne pas banaliser ce genre de faits.