L'an dernier, les élèves de 5ème et 6ème primaire fréquentant l'école de La Gaminerie, à Lessines, remportaient le concours des énergies renouvelables. Au travers de celui-ci, ils entendaient faire passer un message en phase avec les problématiques de notre époque. A savoir consommer moins et mieux tout en diminuant l'impact environnemental. Un message suivi à la lettre dans le cadre des travaux de rénovation dont vient de bénéficier leur établissement scolaire.

A l'occasion de cette rentrée d'automne, les enfants de 1ère et 2ème primaire ainsi que ceux de la section maternelle ont eu la chance d'intégrer de nouvelles classes. Le grand hall central a bénéficié lui aussi du rafraîchissement des lieux et pourra accueillir les activités sportives et de détente ainsi que les élèves durant leur repas.

Au-delà de la réparation de la toiture, c'est une rénovation complète du bâtiment qui a été entreprise pour réduire au maximum les consommations d'énergie tout en optimalisant les normes de sécurité au sein de celui-ci. Outre la pose d'une nouvelle toiture et son isolation, les portes et châssis ont été remplacés, de même que l'installation et le système de détection incendie, le chauffage et la ventilation. A cela il convient encore d'ajouter la rénovation complète des murs et des sols.

Et ce n'est pas tout puisque des panneaux photovoltaïques recouvrent désormais le toit du bâtiment scolaire situé à l'ancien chemin d'Ollignies. Ceux-ci permettent de couvrir une large partie de la consommation du site tandis que les surplus pourront bénéficier à la communauté énergétique collaborative CoLéco.

Un investissement de 1.277.484€ a été consenti pour mener à bien cet important chantier qui a bénéficié de subsides de la fédération Wallonie-Bruxelles à hauteur de 487.970€.