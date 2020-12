Malgré la crise sanitaire, la cité de Magritte a commencé à revêtir ses habits de lumière pour égayer la période des fêtes de fin d’année qui, en raison de la pandémie et des restrictions qui en découlent, ne véhiculera bien évidemment pas la même magie ni la même saveur que lors des précédents Noël et Nouvel An.

Alors que cette journée du 1er décembre marque la réouverture depuis quelques heures des commerces lessinois dits non essentiels, la Ville informe sur son site Internet que le stationnement devient gratuit sur la Grand-Place à partir d’aujourd’hui jusqu’au 15 janvier inclus.

De quoi réjouir les clients des magasins du centre-ville qui n’auront pas à alimenter l’horodateur pendant qu’ils effectuent leurs achats de fin d’année. La zone rouge, c’est-a-dire habituellement payante de la Grand-Place passe en zone bleue. Il sera possible d’y occuper gratuitement un emplacement durant 2h, moyennant la pose du disque bleue.

Dans la Grand-Rue, pas de changement en revanche. La durée de stationnement réglementé par le disque reste limitée à 30 minutes.