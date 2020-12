Si contrairement à la majorité des communes avoisinantes, le port du masque n’est pas obligatoire dans l’espace public lessinois, les mesures sanitaires dictées par le gouvernement fédéral accompagnent bel et bien la réouverture des commerces du centre-ville depuis depuis ce 1er décembre.

Durant le dernier mois de l’année, les magasins de la cité de Magritte et de ses villages seront autorisés à ouvrir leurs portes le dimanche afin de ventiler l’affluence de la clientèle. Histoire de faciliter leur accessibilité, la ville mettra en ligne sur son site Internet une liste des commerces qui seront ouverts le dimanche en cette période de fêtes.

Par ailleurs, les exploitants qui ont pu mettre en place des solutions de collecte ou de livraison sont invités à maintenir celles-ci pour diminuer là encore le risque d’une trop grande affluence mais également pour permettre aux personnes à risque de maintenir une distanciation sociale renforcée.

De façon plus générale, la réouveture des commerces prévoit un cadre strict. Le shopping se fait ainsi individuellement. La compagnie d’enfants jusqu’à l’âge de 18 ans inclus doit être limitée autant que possible. Il est, en outre, demandé aux clients de ne pas rester plus de 30 minutes à l’intérieur d’une boutique. L’idéal est d’élaborer une liste préalable des achats que vous comptez effectuer.

Chaque magasin est également responsable de la gestion de la file d’attente à l’extérieur de celui-ci. Une surveillance doit être organisée de manière à ce que les règles de distanciation physique soient respectées. En Hainaut, un arrêté du gouverneur prévoit l’obligation du port du masque dans les files d’attente.

Les conditions portent également sur le nombre maximal de clients par m2 de surface commerciale. Pour les magasins s'applique la norme d'un client par 10 m² de surface accessible. Les boutiques de moins de 20 m² peuvent accueillir au maximum deux clients en même temps, à condition que les règles de distanciation soient respectées. Les grands magasins de plus de 400 m² doivent obligatoirement prévoir un contrôle d’accès.

L'accès aux centres commerciaux, aux rues commerçantes et aux parkings est du ressort des autorités communales compétentes, conformément aux instructions de la ministre de l'Intérieur, de manière à respecter les règles de distanciation, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne.