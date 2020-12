Le 17 décembre prochain, le conseil communal de Lessines se déroulera pour la première fois en visioconférence. La présentation du budget 2021 constituera le plat de résistance de cette séance par écrans interposés. Les élus locaux En début de réunion, les élus locaux acteront la déchéance d'une conseillère qui siégeait depuis deux ans sur les bancs de l'opposition Soc@libre tout en procédant à l'installation de celle qui la remplacera.

Elue en 2018 sur la liste citoyenne d'Isabelle Privé avec un peu moins de 400 voix, Marie-Josée Noppe doit mettre prématurément fin à sa carrière politique pour ne pas avoir déclarer en temps et en heure ses différents mandats rémunérés par des jetons de présence auprès de l'administration wallonne. Outre son mandat de conseillère communale, l'intéressée en exerçait un second au sein du conseil de police.

"Pour notre groupe, c'est à la fois une surprise et une grande perte. Marie-Josée a remplit son mandat de façon exemplaire en étant assidue aux réunions du conseil communal et en intervenant de manière judicieuse sur divers sujets d'actualité. Personnellement, j'estime que la sanction est disproportionnée en sachant qu'il s'agit oubli dû à des problèmes de santé et non une volonté délibérée de contourner la loi", confie Isabelle Privé tout en déplorant le manque de souplesse et d'indulgence dont a fait preuve à son égard l'administration wallonne.

A sa décharge, Marie-Josée Noppe qui est responsable d'une équipe d'infirmières à domicile, a été très occupée sur le plan professionnel dès l'apparition de l'épidémie de coronavirus en mars dernier. Comme si cette crise sanitaire ne suffisait pas, celle-ci est ensuite tombée malade et a dû être opérée d'urgence. Après deux semaines d'hospitalisation, elle a dû observer une longue période de convalescence.

Ce n'est qu'après un rappel qui lui est parvenu début octobre que Marie-Josée Noppe a fait le nécessaire pour régulariser sa situation, trop tardivement hélas pour l'administration wallonne qui a refusé de faire une exception au risque de créer un précédent. Il faut savoir que les élus sont tenus de déclarer leur(s) mandat(s) au plus tard en juin.

" Elle a été pénalisée et assume totalement les conséquences du renvoi tardif de sa déclaration. En plus de devoir gérer la crise du Covid-19 dès la première vague, elle a souffert par la suite de graves problèmes de santé. Elle pouvait contester la décision mais devait alors s'attacher les services d'un avocat et saisir le conseil d'Etat avec tous les frais qu'une action en justice aurait engendré sans aucune certitude d'obtenir gain de cause. Le jeu n'en valait pas la chandelle. Elle continuera néanmoins à s'intéresser à la vie politique lessinoise et à suivre les dossiers à nos côtés", poursuit Isabelle Privé.

De l'avis de la cheffe de file du groupe Soci@libre, la conseillière acrenoise déchue de son mandat se dit très heureuse de passer le flambeau à Aurore Gilliard, originaire du village de Papignies et agée d'une trentaine d'années. Si l'on se réfère au nombre de voix de préférence obtenues lors du dernier scrutin, c'est son 1er suppléant Olivier Hartiel qui aurait dû lui succéder mais pour des raisons privées, ce dernier n'était logiquement plus candidat après avoir démissionné du conseil de l'action sociale.