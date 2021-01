La société des Carrières Unies de Porphyre introduira prochainement une demande de permis unique de classe 1 en vue de développer son projet baptisé « Lessines 2020 ». Reposant sur un investissement de l'ordre de 60.000.000€, cet ambitieux projet comporte différentes implantations sur le territoire de Lessines en fonction de la nature des activités qui y seront menées. Celui-ci prévoit d'abord au boulevard Branquart la création d’une plateforme multimodale qui comprendra les installations de traitement des matériaux ainsi que les infrastructures d’expédition de ces derniers par voies routière et fluviale,

La demande des CUP porte ensuite sur la réaffectation de l'ancienne ligne de l'usine Dupuis, appelé à accueillir une zone de chargement des trains. La suppression de la rue de Loge en fait également partie dans le cadre de l'extraction du porphyre permettant de relier les fosses Vandevelde et Lenoir Frères. Enfin, le projet "Lessines 2020" prévoit aux abords de la fosse Tacquenier le démantèlement de certaines installations et la mise en œuvre de la zone de compensation.

Comme l'impose la procédure, ce projet fera préalablement l’objet d’une réunion d’information pour la population mais celle-ci sera virtuelle en raison de la crise sanitaire. Une présentation vidéo sera accessible les 4 et 5 février prochains sur le site internet de la commune de Lessines (https://www.lessines.be/dl/RIPCUP) ainsi que sur celui des Carrières Unies de Porphyre (www.cup.be).

En plus de Lessines, les communes de Silly et d'Ath ont été désignées comme étant concernées par ce projet et seront donc soumises à la même procédure au travers de laquelle leurs habitants respectifs pourront également découvrir cette présentation audiovisuelle qui sera mise en ligne sur les sites précitées. Celle-ci aura pour objet de permettre à la direction des CUP de détailler son projet, d'informer le public et de faire en sorte qu'il puisse formuler dans un délai de 15 jours ses observations et suggestions tout en lui permettant de mettre en évidence des éléments particuliers susceptibles d'être abordés dans le cadre de l'étude d'incidences ainsi que des alternatives techniques à même d'être envisagées par le demandeur afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de celle-ci.

Les remarques seront à adresser par écrit au collège communal de chacune des trois communes en y adressant ses nom et adresse: Lessines (Grand-Place n°12), Ath (rue de Pintamont n°54) et Silly (rue Saint-Pierre n°2. D’autre part, ce projet fera l’objet d’une procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontalier. C'est la raison pour laquelle les communes de Biévène et de Grammont situées de l'autre côté de la frontière linguistique ont également été informées.

La personne représentant le demandeur auprès de laquelle des informations peuvent être obtenues pendant ces deux jours entre 8h et 17h est Mme Perrine Garreau. Cette dernière sera joignable par téléphone au 068/26.87.60 et par mail à perrine.garreau@eurovia.com

Une copier papier de la présentation vidéo pourra également être obtenu par courrier recommandé auprès du demandeur et devra être adressé à Mme Perrine Garreau à l'adresse suivannte: chaussée Gabrielle Richet 193b à 7860 Lessines). La demande doit être réceptionnée au plus tard trois jours avant la mise en ligne de la vidéo. Deux jours avant celle-ci, le demandeur du projet enverra par courrier recommandé les documents aux personnes concernées en un seul exemplaire par adresse postale.

En outre, toute personne aura la possibilité de consulter au sein du centre administratif de sa commune la copie de la retranscription de l’exposé et des documents présentés dans la présentation vidéo pendant les deux jours de mise en ligne de la vidéo et uniquement sur rendez-vous. Infos aux services environnement de Lessines (068/25.15.38), de Ath (068/68.12.50) et de Silly (068/25.05.31).