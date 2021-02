En plus de celles opérées ces dernières années chez Pascal Delcourt, le tristement célèbre marchand de chevaux d'Ogy qui devra répondre de ses actes le 9 juin prochain devant le tribunal correctionnel de Tournai, de nombreuses autres saisies d'animaux maltraités sont intervenus sont intervenus ailleurs sur le territoire de l'entité.

La dernière en date remonte à pas plus tard que ce lundi 22 février et a une fois encore été ordonnée par le bourgmestre Pascal De Handschutter, visiblement très soucieux du bien-être animal. Hier en fin de matinée, la police lessinoise a mandaté l'asbl Animaux en Péril pour prendre en charge plus de septantantaine de bêtes vivant dans des conditions indignes.

Spécialisé dans l'accueil d’équidés et d’animaux de ferme abandonnés ou subissant des actes de cruauté, le refuge de Meslin-l'Evêque (Ath) a été prévenu de l’existence des faits par un promeneur qui a pu observer la détresse d’animaux de basse-cour depuis la rue. Suite à ce témoignage et aux preuves de maltraitance constatées, Animaux en Péril a pris contact avec le bourgmestre de la cité de Magritte qui a décidé de saisir sans tarder l’ensemble d'un troupeau détenu par un couple. Celui-ci se composait de 53 moutons et de trois chevaux auxquels il convient d'ajouter des poules, des coqs, des faisans ou encore des pigeons.