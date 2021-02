Tout au long de cette semaine, d'importants travaux de démolition sont planifiés dans la cité de Magritte et plus précisement, à l'angle de la rue des Fossés et de la porte d'Ogy. Ce chantier dont l'exécution a démarré ce mardi 23 février prendra fn ce vendredi 26 février.

Comme pour tout chantier, celui-ci ne fera pas exception et il en résultera par conséquent certains problèmes de mobilité. Concrètement, durant toute la durée des travaux, de 7h à 17h, l’accès au tronçon de la rue des Fossés, compris entre la Porte d’Ogy et la rue de Grammont, à partir de la Porte d’Ogy, sera fermé de 7h du matin jusqu'à 17h.

Par ailleurs, toute circulation sera interdite dans le tronçon de la rue des Fossés compris entre les immeubles portant les n°31 à 41. Le tronçon compris entre la Rue de Grammont et l’immeuble portant le numéro 31 sera, en outre, mis en double sens de circulation et en voie sans issue.

La Ville signale encore qu'un couloir de sécurité de 1,5m est prévu pour les piétons tandis qu'un membre de l’entreprise assurera la sécurité à l’approche du chantier pendant les opérations de démolition.

Une déviation est mise en place par la Grand-Place et la Rue de Grammont.