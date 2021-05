Parmi les projets phares de la législature en cours, à Lessines, figure sans conteste la construction du côté du zoning Ouest d'un nouveau bâtiment pour accueillir le personnel du service des travaux. Soit une soixantaine d'ouvriers communaux dont les infrastuctures actuelles de la rue Magritte, en plus d'être vieillissantes, ne répondent plus vraiment à leurs besoins en termes de superficie et de fonctionnalité.

Si le coût initial du projet tournait autour des 5.500.000€, force est de constater que celui-ci a depuis lors été sérieusement revu à la hausse. Dans le cadre de la première modification budgétaire venant d'être soumise au vote du conseil communal, l'investissement à consentir avoisine désormais les 9.000.000€.

Du côté de l'opposition, tant André Masure (Soci@libre) que Philippe Hocepied (Ecolo) s'étonnent de voir que la facture s'est alourdie de plusieurs millions d'euros. Ils ont tenu à interpeller le collège afin de connaître les raisons de cette hausse vertigineuse.

"L'augmentation est de plus de 60% par rapport aux estimations de départ qui dépassent même celles de la future piscine. Comment la majorité explique-t-elle cela?", s'interroge le chef de file des Verts.

"En plus des exigences de la Région Wallonne relatives aux normes de sécurité et de conformité, le projet a évolué et englobe désormais l'aménagement des abords des futures installations qui comprendra une aire de parking et des espaces verts", précise Marie-Josée Vandamme (PS), échevine des Travaux.

Et cette dernière d'ajouter que la Ville a d'ores et déjà la garantie d'obtenir au travers du plan PIC un subside de plus d'un million d'euros.

"Il va sans dire que nous allons continuer à solliciter d'autres subventions pour réduire le financement sur fonds propres des travaux", indique encore Marie-José Vandamme. Des explications qui n'ont pas pleinement convaincu ses deux interlocuteurs surpris de cette énorme majoration.

En ce qui concerne les échéances à venir, la Ville lancera un appel d'offres en vue de désigner l'entreprise qui se chargera de mener ce chantier à bien, c'est-à-dire dès que l'auteur de projet aura finalisé ses plans. "Afin de bénéficier des subsides du plan d'investissement communal (PIC), le dossier doit être introduit avant le 31 décembre 2021 au plus tard", fait encore savoir l'échevine des Travaux.

Pour autant que le planning soit respecté, le déménagement du service concerné vers le parc d'activités économiques est prévu en 2023.