Confrontée ces dernières années à de nombreux cas de maltraitance animale sur son territoire, la ville de Lessines a décidé de s'attaquer à ce phénomène de société en prenant le taureau par les cornes. Si l'administration communale disposait déjà d'une celulle mobilisant deux agents constatateurs sensibilisés à la problématique, un conseil consultatif du bien-être de la personne animale verra très prochainement le jour.

Rendons à César ce qui lui appartient. Le mérite de cette initiative revient à Jean-Marc Barbaix (Défi), mandataire local siégeant sur les bancs de l'opposition qui, lors d'un récent conseil communal, a réussi à convaincre l'ensemble des élus lessinois du bien-fondé de sa proposition. Lors de la séance du 1er avril dernier, ceux-ci ont adopté, à l'unanimité, le règlement relatif à ce futur conseil consultatif au sein duquel ses membres débattront de toutes les questions en lien avec le respect du bien-être animal. Ces derniers auront la possibilité de formuler des recommandations auprès des autorités communales tout en suggérant des actions à mener dans ce domaine.

"En revanche, cet organe ne disposera d'aucun pouvoir de sanction vis-à-vis des propriétaires négligeant leurs animaux ou commettant sur eux des actes de cruauté justifiant une saisie dont la décision revient au bourgmestre ou à l'unité wallonne du bien-être animal (UBEA)", rappelle le bourgmestre Pascal De Handschutter (PS).

Ayant cette délicate matière dans ses attributions, notre interlocuteur présidera ce futur conseil consultatif au sein duquel siègeront un maximum de 12 personnes. Parmi celles-ci, cinq seront directement issues des différents groupes politiques composant le conseil communal, lequel désignera trois représentants de la majorité et deux de l'opposition. A leurs côtés siègeront cinq autres personnes issues de la société civile et déjà impliquées dans la cause animale de même que deux vétérinaires domiciliés ou pratiquant leur art sur le territoire de l'entité.

Le collège lance dès à présent aux citoyens et vétérinaires désireux d'en faire partie un appel à candidature qui sera diffusé sur le site Internet et la page Facebook de la la Ville. Les personnes intéressées et âgées d'au moins 18 ans sont invitées à envoyer une lettre de motivation par mail à l'adresse suivante (bea@lessines.be) ou directement dans la boîte aux lettres du centre administratif.

"La date de clôture des candidatures est fixée au 11 juin prochain. Le conseil communal statuera ensuite sur leur recevabilité, avant de procéder à un tirage au sort", précise encore le bourgmestre de la cité de Magritte. Déjà particulièrement (pro)active en matière de saisies animales - chaque plainte fait l'objet d'un traitement sérieux - celle-ci veut encore aller plus loin en élaborant un ambitieux plan d'actions en faveur du bien-être animal sur lequel nous reviendrons dans une prochaine édition.