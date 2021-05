La chaussée de Renaix, à Lessines, s'apprête à faire l'objet d'importants travaux de réfection. Ce chantier routier qui débutera lundi prochain (31 mai), à partir de 6h du matin, pour se clôturer le lundi 7 juin, à 8h, concerne la partie de la RN57 comprise entre le rond-point de la N56 et l'immeuble portant le n°378.

Si les conditions le permettent, l'accessibilité pourrait être rétablie plus tôt. En fonction de l’avancement des travaux, tant le stationnement que la circulation seront interdits le long du tronçon en question. En revanche, des aménagements sont prévus pour permettre aux riverains d'accéder à leur habitation durant toute la durée des travaux. Ces dernier recevront un toutes-boîtes les informant des modalités pratiques du chantier.

Par ailleurs, toutes les voiries adjacentes à la portion de la chaussée de Renaix concernée par ces travaux seront mises en voie sans issue au niveau de celle-ci. Les automobilistes ayant l'habitude d'emprunter cet axe seront invités à lever le pied à l'approche du chantier où la vitesse sera limitée à 30 km/h.

Dans le cadre de ces travaux, des déviations seront mises en place. Le trafic sera principalement dévié par la nouvelle route des Régions (N56) et la route de Frasnes (RN529). Les véhicules de moins de 3,5T devront suivre l'itinéraire suivant: rue Wastenne à Ogy, rue Georges Muylle à Wodecq et la route de Flobecq à Ostiches.

Quant aux poids-lourds d'un tonnage supérieur à 3,5T, la déviation se fera par le Paradis et la chaussée de Brunehault à Flobecq. Les travaux seront également annoncés à partir de Renaix et de Grammont. L’itinéraire sera conseillé via l’A8 ou Brakel.