La pratique d'une activité sportive régulière présente de nombreux bienfaits. La crise sanitaire a d'ailleurs mis en exergue l'impérieuse nécessité, pour une partie de la population, de se (re)mettre au sport, particulièrement durant la période de confinement. Forte de ce constat, l'Adeps multiplie les initiatives permettant de promouvoir le sport auprès du plus grand nombre.

Bien consciente du rôle central joué par les communes de la fédération Wallonie-Bruxelles auprès de la population locale, l’Adeps a lancé, le 1er octobre dernier, un appel à candidatures invitant les communes à concourir pour l’obtention du label Adeps "Communes sportives". L’opération vise à promouvoir la visibilité de l’offre sportive proposée, en toute autonomie, par chaque commune à ses citoyens en fédération Wallonie-Bruxelles en distinguant les communes qui mènent une politique de développement du sport particulièrement dynamique et inclusive.

Pas moins de 128 communes ont introduit un dossier en vue d'obtenir le précieux label. Une procédure de sélection rigoureuse mise en oeuvre par le personnel des centres de conseil du sport de l'Adeps, appuyé par l'Union des Villes et Communes de Wallonie et par le centre d’expertise juridique de la FWB, a pris en compte les critères suivants: la diversité des activités sportives proposées, le souci de la mise en avant des clubs et des participants, la prise en compte de l'accessibilité pour tous les citoyens (hommes,femmes, enfants, ainés, personnes porteuses de handicap, personnes socialement isolées, etc.), la valorisation des infrastructures sportives, tant intérieures qu’extérieures et enfin, les initiatives communales permettant d’améliorer leur plan de mobilité douce pour accéder aux activités sportives.

Dans un souci d’équité, les communes ont été réparties en trois catégories sur base de leur densité démographique: jusqu’à 10.000 habitants, de 10.000 à 20.000 habitant et plys de 20.000 habitants. Parmi les 85 communes lauréates, 15 communes ont décroché trois étoiles, 32 communes ont reçu 2 étoiles et 38 communes se sont vues décerner une étoile. Celle-ci scintillera notamment au-dessus du centre sportif Claudy Criquielion, à Lessines, et des nombreux clubs de l'entité qui ambitionne d'ores et déjà de décrocher une seconde étoile dans les prochaines années.