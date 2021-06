L'opposition Soci@libre s'en inquiète et soumettra au vote du prochain conseil communal une motion invitant Elia à faire preuve de la plus grande transparence dans ce dossier.

Bien qu'il ne figure pas sur le tracé actuel de la Boucle du Hainaut, le territoire lessinois n'est pas totalement à l'abri d'être traversée par cette future ligne à haute tension (360.000 volts). En effet, Lessines se situe dans le périmètre de réservation tout en apparaissant dans les tracés alternatifs non communiqués à ce jour. De quoi inquiéter l'opposition Soci@libre qui profitera de la prochaine réunion du conseil communal de ce 24 juin pour soumettre au vote une motion invitant Elia, le gestionnaire du réseau belge de transport d'électricité HT, à faire preuve de la plus grande transparence en communiquant aux communes et en particulier à la ville de Lessines les tracés non retenus à ce jour.

"Il s'agit d'une réelle crainte que nous soyons tôt ou tard consernés par ce dossier, population et monde agricole confondus", souligne Isabelle Privé, chef de file de Soci@libre. Et l'ex-échevine socialiste de déplorer qu'aucune étude sérieuse et fiable au sujet des champs magnétiques générés par cette activité n'a été rendue publique, ni présentée en amont du présent projet.