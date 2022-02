"Je comprends l'inquiétude des parents au niveau de la sécurité des enfants", indique Marie-Josée Vandamme, échevine de l'Environnement. "C'est pourquoi, nous intervenons tout de suite et ne laissons pas ces débris joncher le sol. Dans le cas du parc Watterman, tout est rentré dans l'ordre, les débris ont directement été ramassés ce mercredi". Selon l'échevine, la Ville est loin d'être la plus mal lotie. "Comme partout ailleurs, l'entité n'est pas épargnée par les cas d'incivilités et c'est loin d'être la pire. Lessines fait face à de nombreuses critiques mais des cas extrêmement plus graves se déroulent dans les communes voisines".

Au sein de la commune de Lessines, des cas comme celui cité au préalable arrivent quotidiennement. "Une personne passe régulièrement pour constater les faits d'incivilités. Une fois au courant, cela donne la possibilité à la commune d'intervenir rapidement sur les lieux".

A ce jour, quelques caméras ont déjà été placées dans les espaces où, surviennent fréquemment des manques de civisme, afin d'interpeller les auteurs. "A l'avenir, l'entité de Lessines compte bien en agencer davantage. Pour le moment, le dossier suit son cours", a conclut Marie-Josée Vandamme, échevine de l'Environnement.