L'Hôpital Notre-Dame à la Rose est l'un des plus anciens hôpitaux d’Europe. Ce magnifique couvent-hôpital du Moyen-Age héberge une très belle collection d’objets médicaux et pharmaceutiques. Il s’agit en partie de fonds propres mais également d’acquisitions effectuées au cours des dernières années. L’Humanité a déjà connu quelques épidémies et pandémies ravageuses au cours de son histoire et depuis mars 2020, nous connaissons la première pandémie du 3e millénaire, le coronavirus.

Ainsi, "l'Hôpital Notre-Dame à la Rose propose une exposition qui retrace l’histoire des plus importantes pandémies et la lutte des populations pour tenter d’en venir à bout. La visite de l’exposition fera découvrir aux intéressés plus de 300 objets d’un patrimoine médical exceptionnel et complété par la précieuse collaboration de quelques musées et collectionneurs privés. Un superbe catalogue a également été édité grâce à la collaboration de précieux spécialistes de l’histoire médicale. Sans oublier la reconstitution d’une masure au temps de la Peste dans laquelle toute la famille était enfermée jusqu’à extinction complète de la maladie".

L’origine des quarantaines, les animaux réservoirs et vecteurs de maladies, la célèbre désinfection du courrier, les remèdes magiques ou rocambolesques, la fabuleuse créativité de nos ancêtres n’auront plus de secret pour vous. Mais l’histoire nous a rejoint, la Grippe espagnole, le Sida, Ebola et…la Covid se raconteront aussi.

"On risque de ne pas quitter cette expo tout à fait indemne. De regarder ce qui fut une tragédie, pour beaucoup d’entre nous et que nous venons de vivre et vivons encore, avec un autre regard, un certain recul peut-être, et de faire de notre guerre à nous, une forme de parenthèse qui nous invite à changer la société".

Cette exposition est accessible du 5 juin 2021 au 9 janvier 2022 du mardi au dimanche, de 14h à 18h (18h30 le week-end et les jours fériés) dans la salle d’exposition de la grange de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose.