Ce mardi après-midi, l’effervescence était de mise au chemin de Chièvres à Lessines. L’intercommunaleOresy avait dépêché des équipes et du matériel pour un travail on ne peut plus inhabituel. Il consistait à coiffer un poteau haut de 15 mètres d’une structure destinée à accueillir des cigognes. Le projet, issu d’une collaboration avec Cédric Prieels, riverain de l’installation et fondateur deFaunessence, une ASBL consacrée à la protection des oiseaux, a vu le jour en six mois à peine.