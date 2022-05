Le guichet unique "Working in Belgium", introduit à l’initiative du secrétaire d’État à l’Asile et la Migration Sammy Mahdi, joue un rôle crucial pour rendre notre pays attractif pour les talents étrangers et les étudiants brillants.

Cette plateforme numérique permet d’une part aux entreprises de chercher et surtout de trouver des profils spécifiques au-delà des frontières belges et, d’autre part, de faciliter les démarches administratives pour les travailleurs désireux de s’établir en Belgique. En effet, ce guichet unique combine la demande de permis de séjour et de permis de travail en une seule procédure digitale.