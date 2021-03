Ce nouveau système permettra également à Takeda de réduire l'utilisation de produits chimiques tels que l'acide et la soude caustique dans le traitement des eaux usées et par conséquent son empreinte écologique. Déjà neutre en carbone dans sa chaîne de valeur depuis 2020, l'entreprise ambitionne de diminuer de 40% les émissions liées à ses activités d'ici 2025 et s'est engagée à être entièrement neutre en carbone à l'horizon 2040.