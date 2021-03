© Johnny Van Vugt

Depuis son plus jeune âge, Johnny Van Vugt, natif de Lessines, dessine par plaisir et par passion. Grâce à sa précision et à sa justesse, il réalise des portraits réalistes et extrêmement touchants.", déclare l'artiste.Animateur en maison de repos depuis neuf ans, Johnny réalise de nombreux portraits durant son temps libre. Pour les réaliser, le jeune artiste s'inspire de personnes emblématiques et souvent populaires qui ont apporté que du positif dans sa vie.Avec son métier, Johnny a la chance de proposer de l'art-thérapie et donc, de la peinture et du dessin, aux pensionnaires de la maison de repos. Pour lui, c'est un pur bonheur d'allier travail et passion., ajoute Johnny Van Vugt.L'artiste lessinois sortira prochainement son premier livre destiné aux enfants. Cet ouvrage rassemble à nouveau sa passion pour le dessin et son métier., conclut l'artiste Johnny.