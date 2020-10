La ville de Lessines vient de perdre un de ses artistes les plus talentueux et attachants. On vient, en effet, d’apprendre le décès à l’âge de 93 ans de Paul Rouge qui était un peu considéré comme le fils spirituel ou encore l’héritier de René Magritte.

A l’instar du peintre surréaliste mondialement connu, lui aussi natif de la cité du Porphyre, Paul Rouge, originaire du village d’Ollignies, affectionnait ce style artistique si particulier qui lui a valu de se forger une notoriété bien au-delà de nos frontières.

En témoigne une œuvre à la fois très prolifique et personnelle On doit à ce créateur infatigable plusieurs centaines de tableaux ainsi que de nombreuses expositions tant en Belgique qu’à l’étranger. Artiste aux multiples facettes, Paul Rouge possédait encore deux autres casquettes, en l’occurrence celles de dessinateur et d’écrivain. Depuis l’annonce de sa disparition, les hommages affluent sur les réseaux sociaux.

Malgré son grand âge, “Paul Rouge restait très actif dans les milieux culturels et associatifs”, a tenu à rappeler la ville de Lessines sur sa page Facebook.