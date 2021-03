Coïncidence ou pas? Quelques jours après la motion adoptée à l'unanimité par le conseil communal pour le maintien du guichet de la gare de Lessines, menacé de fermeture par la SNCB comme plusieurs dizaines d'autres en Belgique, celui-ci est à nouveau accessible depuis ce lundi 1er mars. Il va sans dire que les usagers du rail ayant l'habitude de prendre le train au départ de la gare de la cité de Magritte en croyaient difficilement leurs yeux ce matin en traversant la salle des pas perdus de la station ferroviaire pour rejoindre les quais.

"Depuis plusieurs semaines, le dernier guichet encore accessible à l'intérieur de la gare était temporairement fermé, peut-être en raison d'un manque de personnel", croit savoir le conseiller Oger Brassart (OSER/CDH) à l'origine de la motion soumise la semaine dernière au vote des mandataires lessinois. Depuis l'annonce de la direction de la SNCB de supprimer d'ici la fin de l'année 44 guichets supplémentaires sur les 135 encore opérationnels, notre interlocuteur comme bon nombre de navetteurs lessinois avaient peu d'espoir de revoir un guichetier présent au sein de la gare pour assurer la vente de tickets de train ou founir à la clientèle des renseignements pratiques.

"C'est d'autant plus étonnant que c'est à la date du 1er mars que la SNCB commençait à réduire progressivement les heures d'ouverture de 37 autres guichets durant les heures les plus creuses. Même si aucune cause n'est jamais perdue, je ne pense pas que la SNCB ait décidé de faire aussi vite marche arrière suite aux critiques qui ont fusé de toute part mais ne faisons pas la fine bouche tant que nous pouvons continuer ici à Lessines à bénéficier de ce service", poursuit Oger Brassart.

Rappelons qu'en plus de son combat pour sauvegarder le dernier guichet lessinois, Oger Brassart ne ménage pas ses efforts via l'asbl Navetteurs.be pour convaincre la direction des chemins de fer de rétablir une liaison directe entre la ville de Lessines et Bruxelles. En attendant, sachez que le guichet de la gare de Lessines est réouvert sans que l'on sache jusqu'à quand les lundis, mardis et vendredis de 6h du matin à 13h15. Les mercredis et jeudis, aux mêmes heures, la salle d'attente et les toilettes restent par ailleurs accessibles.