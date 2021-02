Au lendemain de l'importante fuite d'eau qui a endommagé une partie de la rue Tramasure et complètement déstabilisé une maison de rangée (n°48) au point que celle-ci menace de s'effrondrer et d'en entraîner d'autres dans sa chute, la situation s'est quelque peu améliorée même si on ne peut pas encore dire qu'elle est sous contrôle.

Lundi soir, le plan d'urgence qu'avait déclenché lundi matin le bourgmestre de la cité de Magritte a été levé mais l'impressionnant affaissement de terrain survenu à hauteur du n°48 demeure la priorité absolue de la Ville, des services communaux et du CPAS. Dans le même temps, une entreprise spécialisée (Dufour) ainsi que la Protection civile sont descendues sur place pour sonder à l'aide de caméras le sous-sol des différentes maisons se trouvant dans la zone sinistrée afin d'évaluer l'ampleur des dégâts occasionnés par l'écoulement des eaux.

Avec l'intervention rapide de l'entrepreneur, une première étape de la stabilisation des habitations concernées a pu être opérée. Cette opération a permis de rétablir l'eau ce mardi, sur le coup de 16h15, pour l'ensemble des maisons de la rue Tramasure, à l'exception des trois logements situés dans le périmètre fragilisée (46-48-50). La portion de chaussée située au-dessus de la cavité a, en outre, été démolie pour garantir la sécurité de la zone de chantier. Le gaz devrait quant à lui être rétabli ce soir pour le tronçon compris entre la zone de chantier et le carrefour avec la rue César Despretz et demain mercredi pour celui allant de la zone de chantier au carrefour avec la rue du Progrès. Privés de gaz durant la nuit de lundi à mardi, les riverains ont pu bénéficier de petits chauffages électriques fournis par la Ville et le CPAS. La SWDE a quant à elle distribué des berlinguots d'eau.

"La situation fait l'objet d'évaluations régulières tenant compte des résultats des premières mesures et dernières observations. La sauvegarde des habitations est l'option prioritaire mais ne pourra être suivie qu'avec des garanties de sécurité", indiquait-on aujourd'hui en fin de journée du côté de la Ville. Tout porte néanmoins à croire que l'habitation sous laquelle s'est formée une cavité béante jusqu'au milieu de la rue - le trou est désormais comblé - devra être abattue. Celle-ci était occupée par un couple de locataires qui a trouvé provisoirement de quoi se reloger chez des proches.

La fermeture de la rue Tramasure et la limitation d'accès aux riverains dans les tronçons en cul-de-sac restent d'actualité jusqu'à nouvel ordre. L'administration communale signale que la collecte des PMC sera maintenue normalement ce mercredi dans la voirie impactée. Le service Travaux se chargera de déplacer les sacs vers un lieu accessible aux camions de la société de ramassage.

Lors du rétablissement du gaz, une visite d'Ores sera nécessaire pour garantir la sécurité de l'installation. Signalons encore que pour les usagers de la ligne 87 des TEC, une déviation a dû être mise en place, empêchant les bus de continuer à desservir trois arrêts dans le sens Lessines-Renaix. A savoir Lessines Pont de Pierre, Tramasure et Rond-Point desservis par la ligne 87.

Enfin, le numéro d'appel demeure actif pour les riverains qui peuvent composer le 068/25.15.17 en cas d'urgence ou de problème.