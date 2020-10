Mauvaise nouvelle pour les nombreux sportifs lessinois âgés de plus de 12 ans. En raison de l’aggravation de la crise sanitaire, le centre sportif Claudy Criquielion se voit dans l’obligation de suspendre toutes ses activités, qu’il s’agisse des compétitions, des entraînements et de tout ce qui a trait aux loisirs.

Seuls les jeunes de 12 ans et moins (nés en 2008 et après) avec ou sans contact peuvent continuer à fréquenter les installations situées le long du boulevard Émile Schevenels pour y pratiquer des activités physiques en intérieur comme en extérieur.

D’application jusqu’au 19 novembre tout en étant susceptibles d’etre reconduites si le nombre de contaminations, d’hospitalisations et de décès continuent d’augmenter comme c'est le cas actuellement, ces mesures font suite au comité de concertation de vendredi dernier, aux réunions des entités fédérées et francophones et de la réunion qui s’est tenue le 24 octobre entre la ministre des Sports et les fédérations sportives. Au cours de celle-ci, des précisions et des éclaircissements ont été apportés aux nouvelles mesures liées à la pratique du sport au sein de la fédération Wallonie-Bruxelles.

Autrement dit, les cours collectifs pour adultes dispensés par le centre sportif lessinois sont suspendus comme partout ailleurs tant que la situation sanitaire ne s’améliore pas.

En revanche, ces restrictions ne concernant pas les jeunes de moins de 12 ans. Ces derniers pourront dès lors s’ils le souhaitent participer aux stages programmés lors des vacances de Toussaint. De même que sont maintenus les cours de gym pour enfants, le Futsal Kids, le Cross Kids et la psychomotricité.

Il est, en outre, recommandé et autorisé de continuer à pratiquer une activité physique à l’air libre, de manière individuelle ou en groupe limité à deux personnes supplémentaires et sans contact.