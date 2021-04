Depuis ce lundi 26 avril jusqu'au mercredi 5 mai, des travaux de réfection de voirie seront réalisés sur le tronçon du Chemin de Chièvres compris entre le boulevard Branquart à Lessines et le carrefour formé par les rues de la Station et de l'Ecluse, à Papignies.

La première phase de cet important chantier qui en comprend trois se traduira par des réparations du tarmac sur toute la longueur du tronçon concerné entre le 26 et le 29 avril. Durant ces quelques jours, cette portion sera complètement fermée à la circulation de 7h à 17h.

Une déviation est mise en place pour les usagers via le boulevard Branquart dans les deux sens, le chemin de Papignies, la rue Fontaine et la rue des Brailles. Programmée du 29 avril au 4 mai, la seconde phase des travaux portera sur le renforcement de la chaussée (pose de bandes plattes et coffre voirie). Celle-ci impliquera la fermeture du tronçon compris entre le boulevard Branquart et l'habitation située au n°200.

Le trafic sera néanmoins rétabli entre le passage à niveau et le n°200 tandis que la déviation principale indiquée plus haut restera d'actualité. Les rues de l'Ecluse, Braille et de la Station seront, par ailleurs, mis en cul de sac sur le territoire de Papignies.

La 3ème et dernière phase de ce chantier consistera en l'enduisage de la voirie.

