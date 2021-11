Récupéré in extremis alors que d'autres refuges voulaient l'euthanasier, Benson est aujourd'hui pris en charge par l'ASBL Opale à Lessines. "Après 2h de négociations pour le sauver, il est arrivé au refuge. Ce chien a en effet mordu son maître pour se défendre. Nous travaillons donc avec lui depuis 3 mois et il a fait d’énormes progrès. Nous l’avons compris, rééduqué, pour comprendre que son plus gros problème était finalement de l’hyper attachement. Nous étions d’ailleurs presque prêts à lancer son adoption après ces 3 mois de travail", précise le refuge des Collines.

Malgré son passé difficile, Benson, âgé de deux ans, est un adorable chien. Cependant, le 1er novembre dernier, les responsables de l'ASBL ont trouvé l'animal en mauvais état. "Nous avons décidé de l’embarquer en urgence dans une clinique vétérinaire. Après plusieurs examens dont une radio, le verdict tombe : torsion de l’estomac. Nous ne comprenons pas comment cela a pu se produire. Tout est mis en place pour éviter l’énervement après son repas au refuge. On nous annonce directement qu’il y a peu de chances qu’il puisse s’en sortir et que l’opération va être lourde ainsi que coûteuse. Toutefois, nous ne pouvons pas renoncer. Après plus de 4h d’opération, la clinique nous annonce que la torsion de l’estomac vient d’un problème anatomique plus lourd qu’il porte depuis la naissance".

Les vétérinaires ont également observé que Benson possédait une rate qui pesait plus de 4 kilos et demi. Ils n’avaient d'ailleurs, jamais vu cela de leur carrière. Cette rate poussait continuellement l’estomac ce qui a grandement favorisé sa torsion. Une fois l’estomac opéré, il n’y avait donc qu’une seule option pour le sauver : une splénectomie. "Un jour après l’opération, Benson se porte mieux, nous envahit de câlins et d’amour. Nous le sentons soulagé, comme si un poids s’envolait enfin. Il est actuellement en famille d’accueil chez une bénévole jusqu'à lundi pour se rétablir et nous espérons ensuite lui trouver une chouette famille qui écoutera nos conseils et le respectera", conclut l'ASBL de Lessines.