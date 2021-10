La députée wallonne Mathilde Vandorpe (cdH) a de nouveau interrogé le ministre Philippe Henry (Écolo), lundi après-midi, à propos du contournement de Lessines (N56). On sait que le gouvernement wallon PS-MR-Écolo a décidé de ne pas achever cette route dont le tracé complet était pourtant établi jusqu’à la N42 (Astoria), afin d’irriguer le bassin des carrières et son lourd charroi.

Lundi à Namur, le ministre Henry n’a pas donné le moindre espoir aux riverains et aux autorités de Lessines. "Une réunion s’est bien tenue entre la Ville de Lessines et mon cabinet avant le confinement ; depuis cet entretien très constructif, une première Commission Provinciale de Sécurité Routière a pu être organisée par mon administration malgré les conditions de travail particulières liées à la pandémie ; la problématique des vitesses, de trafic de poids lourds et d’autres problèmes d’insécurité pour les usagers et modes actifs empruntant notamment la route de Frasnes a été évoquée", a indiqué laconiquement le ministre Écolo.