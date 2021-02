Voici pratiquement un an jour pour jour, Pierre clam quittait prématurément son poste de directeur de la régie communale autonome en charge de la gestion du centre sportif Claudy Criquielion. A l'époque, cette démission avait provoqué beaucoup de remous et pour cause puisque celle-ci était intervenue dans le cadre de la procédure d'attribution d'un marché public relatif à la construction d'une nouvelle piscine.

On se souviendra que quelques jours avant son départ, Pierre Clam avait vu son intégrité professionnelle sérieusement mise à mal suite à des propos tenus par l'ancien bourgmestre André Masure lors du conseil communal. Le conseiller Soci@libre avait suspecté des irrégularités au niveau de l'appel d'offres et mis en cause le bureau exécutif de la RCA pour le sport lessinois en accusant ses membres d'avoir favorisé une société - dont l'ex-directeur de la régie fut manager - pour que celle-ci décroche le contrat.

Depuis lors, les Lessinois avaient perdu espoir quant à l'idée qu'un nouveau bassin de natation puisse voir le jour d'ici la fin de l'actuelle législature. C'est dès lors avec une certaine surprise qu'ils ont appris ce vendredi, par le biais des réseaux sociaux, que le bureau de la régie communale autonome avait approuvé le cahier spécial des charges pour la désignation d'un auteur de projet en vue de la construction d'un nouveau complexe aquatique à la place de la défunte piscine ayant définitivement fermé ses portes en 2018 après plusieurs décennies de bons et loyaux services.

C'est l'échevin des Sports en personne qui a annoncé la bonne nouvelle sur la page Facebook du centre sportif portant le nom du regretté champion cycliste originaire de Deux-Acren. "Le projet initial qui reposait sur un partenariat public-privé tombe à l'eau et n'est donc plus d'actualité car la Région Wallone tarde à octroyer son feu vert. L'ouverture d'une nouvelle piscine en 2024 restant une priorité absolue pour la majorité, nous avons opté pour une toute autre stratégie", explique Eric Mollet (PS).

Notre interlocuteur est conscient que le timing est serré en sachant qu'il faut environ trois ans pour mener à bien un tel projet. "Le service technique de la commune s'est occupé d'élaborer un cahier de charges qui sera soumis à l'approbation du conseil d'administration de la RCA le 17 février prochain", indique encore l'échevin des Sports. Et notre interlocuteur d'ajouter que le projet n'en sera pas moins ambitieux bien que financé sur fonds propres via le recours à l'emprunt.

"Si nous introduisons une demande de subsides auprès d'Infrasport (SPW), je pense que nous pouvons attendre longtemps avant d'obtenir quelque chose. La gestion de future piscine sera assurée par la commune elle-même si tout ça doit encore être validé par les membres du conseil d'administration avant d'être soumis au vote du conseil communal", poursuit Eric Mollet.

Ce dernier précise encore que ce projet ressemblera comme deux gouttes d'eau à celui de départ qui reposait sur un investissement de l'ordre de 12.000.000€ (hors TVA) tout en répondant aux attentes des utilisateurs, lesquels avaient été consultés via un sondage en ligne auquel avait pris part 1300 ménages.

Alliant piscine sportive et récréative, le futur complexe aquatique devrait s'articulerer autour d'un grand bassin de 25m de long doté de six couloirs et d'un second plus petit qui se caractérisera par un fond amovible, lequel permettra de régler la hauteur de l'eau en fonction de l'âge des nageurs. A ces équipements devraient s'ajouter une pataugeoire pour les enfants, un espace wellness (saunas, hammam) ainsi que l'une ou l'autre salle de fitness pour rentabiliser l'outil.