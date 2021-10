À cette époque de l’année traditionnellement consacrée au souvenir des défunts, il est demandé à chacun un entretien soigné des tombes et caveaux, et ce pour le vendredi 29 octobre au plus tard. A l'approche de la Toussaint, les ouvriers communaux continuent de mettre en œuvre la gestion différenciée dans les cimetières de l'entité. Ainsi, à Deux-Acren, après le pré fleuri, ce sont les vivaces et le gazon qui s'installent entre les tombes et dans les allées.

Un chantier important a été d'ailleurs entamé ces dernières semaines avec l'ensemencement des allées qui a nécessité l'ajout de terre aux graviers présents dans les allées. Tributaire de la météo de cet été et de ces derniers jours, cet aménagement crée des difficultés d'accès dans certaines allées. Si la pluie aide le gazon à pointer le bout de son nez, la boue fait, elle aussi, son apparition. Nous vous invitons à emprunter ces zones avec prudence. (Une zone plus touchée a été fermée, mais sera rouverte la semaine prochaine, à l'approche de la Toussaint.)

Entre les tombes et dans la pelouse des étoiles (sépultures des enfants), des vivaces sont plantées. L'objectif est de limiter le travail dans les zones difficilement accessibles aux machines.

Pour rappel, l'interdiction de pulvériser dans les espaces publics impose une nouvelle manière de gérer les cimetières. Une manière gagnante pour tous : Espaces verts plus propices au recueillement, absence totale de produits chimiques, sans impact sur les sols et l'eau et respect de la santé des visiteurs et des ouvrier