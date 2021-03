Désormais en sursis comme tant d'autres guichets que la SNCB s'apprête à sacrifier au profit des automates, celui de la gare de Lessines a repris du service depuis ce 1er mars à raison de trois matinées par semaine. De quoi réjouir les navetteurs qui réclame le maintien de celui-ci tout en appréhendant sa fermeture définitive d'ici la fin de l'année. A l'unanimité, le conseil communal vient de voter une motion initiée par Oger Brassart (Oser/CDH) afin de manifester son opposition à la suppression des guichets voués à disparaître dans la cité de Magritte de même que dans trois autres gares de Wallonie Picarde: Silly, Leuze et Péruwelz.

A l'instar des formations politiques siégeant sur les bancs de la majorité, celles de l'opposition demandent aussi à la SNCB de revoir sa position. Le groupe Ecolo désapprouve la décision prise en novembre dernier par le conseil d’administration de la SNCB de procéder à la fermeture progressive de 44 guichets de gare dont celui de la cité de Magritte.

"Alors que le gouvernement a déjà débloqué des budgets importants pour booster le rail, nous considérons que cette suppression des guichets aura de lourdes conséquences pour les personnes en situation de fracture numérique. La SNCB leur privera de la possibilité de prendre le train et de se déplacer librement. Cette suppression creusera encore davantage les inégalités socio-économiques", déplore Philippe Hocepied.

Et le représentant des Verts de rappeler à juste titre qu'une série de services ne sont offerts qu’au guichet comme par exemple la confection de cartes Mobib, de cartes Student Multi, de cartes familles nombreuses, de cartes BIM ou encore de duplicata en cas de pertes ou de vols. "C’est aussi au guichet que les usagers peuvent obtenir la meilleure offre tarifaire de la SNCB ou certains remboursements de produits achetés par erreur aux distributeurs."

Quid de l'accès aux toilettes ?

Les écologistes lessinois insistent encore sur l’importance de préserver les gares comme lieu de vie. "Une gare, même ouverte, doit être attrayante en offrant des services aux utilisateurs. C’est l’occasion de se demander si l’office du tourisme qui n’a toujours pas de lieu clairement identifié et qui n’a toujours pas pris son indépendance par rapport à l'hôpital Notre-Dame à la Rose (alors que c’était une promesse de campagne de tous les partis lessinois) ne gagnerait pas en visibilité en y installant au minimum une antenne. Remarquons aussi que la maison des associations semble souvent vide, et qu’il serait sans doute opportun de relancer la promotion de ce lieu au moment du déconfinement afin que le milieu associatif puisse se l’approprier", poursuit Philippe Hocepied.

Ce dernier insiste enfin sur la nécessité d’un accès dans les gares à une salle d'attente couverte et chauffée et à des toilettes publiques tout en sachant qu'en Wallonie, les WC des gares sont souvent les seules toilettes publiques disponibles. "Pour ce qui est de Lessines, nous estimons qu’il serait regrettable que la motion ne demande pas une extension des heures d’ouverture. Pour rappel, la gare n’est ouverte que le matin et qu’en semaine."

De son côté, Soci@libre estime que la motion telle que présentée est bien argumentée d'un point de vue de la situation locale. Toutefois, sa cheffe de file reproche au collège de faire preuve d'une certaine hypocrisie pour différents motifs. "Votre commission communale mobilité de 2015 dont nous ne faisions pas partie n'a débouché sur aucun résultat probant malgré la présence à l'époque de deux ministres MR au sein du gouvernement fédéral. Visiblement, les relais du MR local n'ont pas fonctionné", considère Isabelle Privé.

L'intéressée renchérit en indiquant que les trois partis lessinois associés au pouvoir (PS, MR et CDH) ont délégué des administrateurs au conseil d'administration de la SNCB qui a décidé de l'application du plan de gestion élaboré par ces mêmes instances depuis des années!