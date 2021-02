Depuis peu, l'entité de Lessines dispose de nouveaux points d'apport volontaire (PAV) sur son territoire. Au total, sept bornes de collecte supplémentaires viennent de rejoindre les 11 autres qui étaient déjà accessibles dans la cité de Magritte et ses villages.

Outre ces points d'apports volontaires conçus pour accueillir les déchets ménagers résiduels et organiques, deux emplacements de bulles à verre situés sur la place Joseph Wauters et dans la rue Tramasure ont été complétés par des containers enterrés (PAV) dédiés spécifiquement au verre.

Voici la localisation de ces 18 PAV désormais opérationnels sur le territoire lessinois: parking de la Grand-Rue (Deux-Acren), place Joseph Wauters (Houraing), ancien chemin d'Ollignies (Lessines), place des Combattants (Ogy), Quatre Vents (Ghoy), place Curé Borremans (Papignies), place Jean Delhaye (Wannebecq), rues Tramasure et René Magritte (Lessines), places de Bois-de-Lessines et d'Ollignies, place du Jeu de balle (Deux-Acren), rue des Déportés (Ollignies), parking du centre sportif (Lessines), quai du colonel Van Lierde (Lessines), chemin de Mons à Gand (Lessines), chemin d'Enghien (Lessines) et la Cité (Deux-Acren).

Pour rappel, le règlement-taxes 2021 en matière de collecte de déchets octroie à chaque ménage de l'entité 10 ouvertures gratuites aux points d'apport volontaire pour autant que celles-ci soient utilisées d'ici la fin de l'année. Quant aux PAV permettant l'évacuation des déchets organiques, ces derniers sont gratuits mais nécessitent également la carte à puce donnant accès aux recyparcs de l'intercommunale Ipalle. Précisions enfin que les PAV pour le verre sont équipées d'une ouverture adaptées aux bouteilles.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de l'administration communale (service Environnement), soit par mail à l'adresse suivante (environnement@lessines.be), soit directement via le téléphone au 068/25.15.38