En 2021, en Belgique, des milliers de personnes ne mangent pas à leur faim. On parle bien de précarité alimentaire et d’aide humanitaire à côté de chez nous. Depuis plus de 145 ans, l'association Saint Vincent de Paul est active à Lessines et dans ses villages. Elle vient en aide aujourd'hui à plus de 250 familles et apporte des solutions concrètes pour lutter contre la précarité avec la distribution hebdomadaire de colis alimentaires, la vente de vêtements et objets du quotidien en seconde main via La Boutique de Saint Vincent de Paul.et la gestion de 3 logements d'urgence.

Tendre la main à son voisin est rendu possible grâce à l'investissement d'une quarantaine de bénévoles et le soutien de généreux donateurs. Tout don est le bienvenu sur le compte BE02 3100 3593 3940 avec la mention 'Lessines', pour nous permettre de réaliser nos actions (exonération pour tout don de 40 € ou plus).

Suite à la crise sanitaire et pour répondre à la détresse de certains étudiants, une nouvelle activité a vu le jour : le tutorat. Saint Vincent de Paul met en lien des accompagnants avec des jeunes pour faire le point de façon régulière sur leurs études ou leurs formations. Cette initiative permet d’apporter motivation, soutien, partage d'expériences et solutions pratiques, comme par exemple le financement de pc portables.

Afin de sensibiliser la population à nos actions et nous faire connaître, nous proposons 'FAIM DE VIE', une conférence interactive le mercredi 13 octobre 2021 à 20h au théâtre Jean-Claude Drouot, rue des 4 Fils Aymon, 21 à Lessines.

Au menu: capitalisme décomplexé et précarité, agrémenté de savoureux instants présents. La conférence est concoctée avec amour par Brigitte Grisar, chargée de projet à la Concertation Aide Alimentaire (Fédération des Services Sociaux).

Et si nous avions surtout faim de vie et soif de liens ? Et si nous étions redevenus gourmands de collectifs dans un monde individualiste ?