Lessines: un premier pas sur la Lune pour Olivier Wérion ? Pays Vert M.P. © Olivier Wérion

Originaire de Lessines, Olivier Wérion s'est inscrit au projet Dear Moon, la première mission spatiale civile vers la Lune. Ce dernier espère faire partie de l'équipe et poser son premier pas sur la lune.



Le Lessinois Olivier Wérion attend avec impatience un retour positif concernant sa candidature au projet Dear Moon. Lancé par l'entrepreneur japonais Yusaku Maezawa, ce concours permettra à huit sélectionnés d'accompagner ce milliardaire lors du premier vol spatial civil vers la Lune. Ce voyage, programmé pour 2023 et qui durera trois jours, se fera à bord du vaisseau Starship de la société SpaceX d'Elon Musk.



"Il y a quelques mois, j'ai vu passer ce projet dans mon fil d'actualité Facebook. Je me suis donc pré-inscrit. J'ai toujours eu un attrait pour l'espace et la Lune. Pour moi, c'est une chance inouïe. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est un signe mais ma fille s'appelle Lune", déclare Olivier.