Durant cinq jours, les enfants sont amenés à faire de nombreuses activités avec leur fidèle compagnon en étant encadrés par de vrais professionnels.



"Au niveau des activités, nous proposons des cours d'obéissance ou encore de l'agility. Nous expliquons également comment s'occuper d'un chien et comment le brosser. C'est l'occasion d'expliquer de quelle manière les enfants doivent réagir face à leur propre animal et cela crée donc une certaine complicité entre l'enfant et son chien. Nous allons remettre de la documentation aux enfants provenant de l'association GAIA et une vétérinaire viendra aussi lors du stage afin d'apporter quelques explications concernant la santé de l'animal".



Le stage se déroule du 12 au 16 avril, de 9 h à 16 h (une garderie est mise en place). Pour participer, les enfants doivent être âgés de minimum sept ans. Deux places sont encore disponibles.



Renseignements complémentaires : 0493/ 19.67.99.