En effet, Jean-Claude Drouot, à l'invitation du Centre culturel René Magritte (CCRM) et du théâtre lessinois dont il est le parrain, offrira au public dès ce mois de mai une série de rendez-vous vidéos à la carte.

Ces capsules, enregistrées depuis sa maison à Paris (Evry), seront diffusées par les voies web du CCRM au fil des prochains jours et semaines.

Autant de bulles de lecture qui traversent avec bonheur cette période de distanciation sociale et qui viennent, dans sa Belgique natale, vivifier les liens et la célébration culturelle.



Au programme : l'exploration de la riche mémoire de la région (et du triangle Lessines-Ath-Renaix), de Bayard à Magritte, du chemin d'Egmont aux carrières de porphyre, des souvenirs d'enfance en Val de Dendre aux sillons du patrimoine littéraire légué par des Louis Scutenaire, Emile Verhaeren et Marcel Moreau.

Faut-il rappeler la carrière et l’actualité de l’illustre acteur d'origine lessinoise dont le personnage de Thierry la Fronde continue de passionner plusieurs générations de téléspectateurs ? Jean-Claude Drouot a enchainé les (grands) rôles tant au théâtre qu'au cinéma et à la télé. On le découvrait encore samedi soir sur France 3 dans "Meurtres en Corrèze", film ayant connu un succès d’audimat.

Notons que le comédien revient régulièrement animer différents projets à Lessines dans le théâtre qui porte son nom (ateliers de lecture à voix haute, création de pièces…). "Il se met, en cette période de (dé)confinement inédite causée par le Covid-19, à disposition de l’écran et du projet du CCRM. La première capsule, en guise de note d’intention, est consultable en ligne depuis ce lundi 4 mai. Au menu de la prochaine capsule : Le cahier du « Semeur » ou les dictées comme elles se faisaient à Deux-Acren en 1949! Peut-être une contribution, sortie de la sagesse d’un autre temps, à l’œuvre de l’e-enseignement ?" avance le Centre culturel rené Magritte de Lessines.

Voici les liens pour découvrir ces vidéos: www.ccrenemagritte.be ; https://youtu.be/9M-qIoiouL0 ; https://www.facebook.com/CentreculturelLessines/videos/245167966598725/

Infos : theatre@ccrenemagritte.be ou reservations@ccrenemagritte.be