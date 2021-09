Originaire de Leuze, Jimmy Delitte, âgé de seulement 25 ans, a récemment perdu la vie dans un accident survenu dimanche dernier, à la chaussée de Tournai à Ligne. Deux véhicules seraient donc entrés en collision au carrefour de la rue de la Brasserie et du chemin du Chasteler.

A la suite de cette annonce tragique, Hugo Romont et Cyriac Daulmerie ont voulu rendre un dernier hommage à leur ami. "Jimmy était un jeune homme plein de vie qui ne reculait devant rien. Il avait cette passion pour les voitures de sport qui était vraiment forte. Il y pensait d'ailleurs tous les jours. C'était un mordu de mécanique en tout genre, il s'intéressait à tout ce qui touchait aux moteurs, même aux motos. Il était passionné par une célèbre marque japonaise. J'ai donc décidé d'organiser un cortège en son honneur, car c'est ce qu'il aurait voulu. On s'était dit que s'il nous arrivait quelque chose à l'un d'entre nous, on organiserait un rassemblement énorme de voitures en tout genre ainsi que de motos. Je veux qu'il soit fier de moi, qu'il se dise de là-haut que notre amitié était très forte. C'était mon frère et il le restera jusqu'à ce que sonne mon heure et même encore après cela", précise Hugo.

L'enterrement de Jimmy sera organisé le 11 septembre prochain vers 8h30 à l'église de Pipaix. Ses proches mais également des passionnés de voitures de sport, l'accompagneront ensuite pour son dernier voyage jusqu'au crématorium des Blancs Arbres situé à Hacquegnies. Les deux fidèles amis de Jimmy espèrent donc organiser un grand rassemblement de voitures de sport pour suivre le corbillard du jeune homme. Nécessitant des autorisations, l'endroit reste encore à définir pour l'instant. "Nous avons déjà reçu pas mal de retours. D'ailleurs, énormément de personnes possédant des voitures de sport vont parcourir plusieurs kilomètres pour être présents lors de ce dernier adieu. Sa disparition m'a vraiment anéanti, j'ai perdu énormément de monde à mon âge, mais lui, c'est et restera mon meilleur ami" conclut le jeune Hugo.