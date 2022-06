Pour rappel, la liaison aérienne 2x150 kV actuelle arrive en fin de vie. II est dès lors nécessaire pour Elia de proposer un projet qui garantira la fiabilité du réseau. Concrètement, le projet consiste en la réalisation d’une liaison souterraine et au démontage de la liaison aérienne actuelle, sur le territoire des villes et communes de Kluisbergen, Mont-de-l’Enclus, Celles-en-Hainaut, Frasnes-lez-Anvaing, Leuze-en-Hainaut, Ath et Chièvres. Le 22 septembre 2021, Elia, gestionnaire du réseau de transport d’électricité haute tension, a organisé une Réunion d’Information Préalable au public. Celle-ci avait pour objectif d'informer sur le projet de renouvellement de la liaison haute tension entre Ruien et Chièvres, sur la partie wallonne du projet.



La Commune de Frasnes-lez-Anvaing et Elia ont ainsi recueilli officiellement les remarques et suggestions de tout un chacun en vue de l’Etude des Incidences sur l’Environnement (EIE), réalisée par le bureau d’études agréé et indépendant CSD Ingénieurs.



L’Etude d’Incidences en Environnement complète sera jointe au dossier de permis d’urbanisme. Ce dossier sera introduit dans le courant du mois de juillet auprès du Service Public de Wallonie de Mons.



L’entièreté du dossier pourra être consulté ultérieurement par la population lors de l’enquête publique qui sera organisée dans chaque commune. Afin que le public puisse prendre connaissance des conclusions de cette étude et poser des questions, Elia organise des permanences en présence du bureau d’étude CSD Ingénieurs.

Les permanences se dérouleront: le lundi 27 juin, de 17h à 20h à la Salle Magritte, Rue de la fauvette à 7911 Frasnes-lez –Anvaing ;le jeudi 30 juin, de 17h à 20h à la Salle du Conseil, Rue Parfait 14 à 7760 Celles.

Afin que les différentes équipes puissent accueillir au mieux le public et pour éviter un temps d’attente, il est préférable de s'inscrire au moment et lieu qui vous conviennent le mieux : par téléphone au 0800 18 002 ou directement via ce formulaire (site tiers, nouvelle fenêtre)