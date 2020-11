Suite aux innombrables plaintes de riverains, le conseil communal vient d’approuver la création d’une zone interdite aux camions de plus de 3,5T empruntant toute une série de voiries réparties dans les villages de Ligne, de Mainvault et d’Houtaing. “Depuis que cette limitation du tonnage est d’application dans la rue de la Brasserie (Ligne), nous avons constaté que les poids-lourds n’hésitaient pas à traverser le village pour rejoindre la route de Frasnes ou la chaussée de Tournai. Après étude de la situation, il est possible d’instaurer un périmètre beaucoup plus large pour la circulation des véhicules qui ne dépassent pas ce tonnage”, commente le bourgmestre Bruno Lefèbvre (PS)

Pour le maïeur, ce dispositif dissuadera les gros camionneurs d’emprunter les trois villages précités et les obligera à rester sur les grands axes pour autant bien sûr que la mesure soit respectée.

Même si son groupe y est favorable, l’ex-bourgmestre Marc Duvivier (LLA) n’est pas convaincu de son efficacité: “Sous la précédente législature, nous avions déjà réfléchi à des limitations telles que celles-là. Sur papier, il s’agit d’une bonne mesure mais difficilement applicable dans la pratique sans un renforcement des contrôles policiers et des moyens techniques. Or, le chef de zone nous a fait savoir que la police athoise était actuellement en sous-effectif d’une trentaine d’hommes par rapport à la norme KUL. Malgré des panneaux signalant une limitation de tonnage, on n’empêchera pas certains chauffeurs de poids-lourds de continuer à s’aventurer dans ces petites rues inadaptées”

La conseillère Coralie Fontaine (MR) pense que ces mesures permettront d’endiguer les comportements infractionnelles. Elle craint néanmoins un report déjà problématique du trafic des poids-lourds sur la chaussée de Tournai. Laurent Delvaux (Ecolo) considère lui aussi qu’étendre l’interdiction aux plus de 3,5T bien au delà de la rue de la Brasserie ne pourra qu’améliorer les choses même si à ses yeux, le futur dispositif reste encore perfectible, notamment en ce qui concerne l’entrée du village d’Houtaing par la rue de Leuze.

“Le dossier indique que nous allons demander à la ville de Leuze de placer un signal préventif à la rue de Leuze. Or il me semble indispensable de positionner ce signal préventif bien plus loin afin que les poids lourds puissent tôt assez éviter l’entrée du village, sans devoir tenter un impossible demi-tour. Le signal préventif leuzois devrait au minimum se trouver au niveau de la rue de Rhosnes pour éviter que les poids lourds ne soient déviés par la rue Damerie, puis la rue Québelette pour déboucher en fin de compte, sans avoir enfreint le code de la route, au cœur du village, sur la rue d’Houtaing”

Et le conseiller Ecolo d’ajouter que s’ils respectent bien la nouvelle signalisation, les camions seront canalisés sur la chaussée de Tournai et la route de Frasnes. “Un accroissement du trafic via la place de Mainvault est à crainte et nécessitera d’être vigilant”

Laurent Delvaux a encore profité de son temps de parole pour rappeler que les habitants de la rue d’Houtaing (Houtaing) et de la rue de la Brasserie (Ligne) se sentent en insécurité et constatent la dégradation de leur habitation (fissures) à cause de la vitesse excessive des véhicules et ce d’autant plus lorsqu’il s’agit de poids lourds. "A Houtaing, suite à la pose d’un radar préventif mobile, il s’est avéré que 28% des véhicules dépassaient la vitesse maximale autorisée. Suite à divers échanges avec notre service mobilité, les riverains ont appris que rappeler les priorités de droite via des marquages au sol et installer, comme à d’autres endroits, un radar préventif fixe pourrait avoir une incidence significative sur la diminution de la vitesse. Est-il concevable de réaliser ces aménagements dans un avenir proche ? En tout cas, c’est le souhait des riverains!"

Voici la liste des rues qui seront mises en zone interdite aux plus de 3,5T: rue de la Petite Hollande, rue d’Houtaing, rue de Caplumon, chaussée de Brunehaut, rue Lechat, rue de la Brasserie, rue des Pêcheries, rue Jean Dufour, rue Douaire, rue de l’Aubépine, rue de Gavre, rue Saint-Antoine, rue de Foucaumont, chemins Veriomplanque, du Tilleul et du Chêne.