Alors que le conflit entre l'Ukraine et la Russie a débuté il y a plus d'un mois, le nombre de réfugiés ukrainiens qui ont fui leur pays, a franchi la barre des 4 millions de personnes. Au sein de la Wallonie picarde, plusieurs foyers ont fait preuve de solidarité en accueillant des réfugiés à leur domicile. D'origine ukrainienne, Lili a recueilli à Dergneau, des membres de sa famille qui échappaient à la guerre.

La mère, le grand-père ainsi que la sœur de Lili, atteinte d'un handicap restent en Ukraine. "lls ne peuvent pas quitter le pays, à cause des problèmes de santé. C'est pourquoi, je souhaite aider d'une autre manière en espérant que ma famille aura aussi une bonne personne pour les soigner au cas où. C'est très difficile d'être loin d'eux. Je prie pour eux plusieurs fois par jour. Je devais aller en Ukraine fin du mois d’avril pour l’anniversaire de ma mère, et maintenant, je suis bloquée ici sans pouvoir l’embrasser. Cela me fait mal au cœur mais je ne peux rien y faire. Juste leur envoyer de l’aide et des médicaments".

Les quatre personnes que Lili hébérge sont loin d'oublier le long périple pour arriver en Belgique. "C’était épuisant. Ils ont du faire la route depuis Kiev avec des arrêts fréquents. Ce n'était pas évident pour les enfants. Ils étaient malades tout au long du trajet. Il a donc fallu plusieurs jours avant qu'ils arrivent chez moi".

"C'est un réel bonheur de les voir sains et saufs. Je fais le maximum pour qu’ils se sentent comme chez eux". Les scènes de guerre resteront à jamais dans la mémoire de ces habitants d'Ukraine. "Ils ont dû quitter leur maison après avoir entendu des coups de feu à 4h du matin. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas s'imaginer que tout cela est réel et espèrent réellement que la situation va s'apaiser".