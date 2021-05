Dès son enfance, Lindsay Maillet chantait durant son temps libre et dans sa salle de bains comme beaucoup de personnes afin de décompresser. Seulement, la jeune femme originaire de l'entité d'Ath, ne pensait pas que le chant allait peu à peu devenir sa passion.



"J'ai toujours été passionnée par le chant. Depuis toute petite, je chantais dans ma salle de bains ou dans ma chambre. Même si, je chantais vraiment très mal, cela me faisait énormément de bien. Avant le coronavirus, je faisais des petites scènes et j'avais l'opportunité de chanter dans des cafés ou lors de festivités. Mais comme je suis très différente dans mes goûts musicaux, beaucoup de chansons n'étaient pas appréciées par le public. Pour ma part, c'est important de pouvoir chanter ce que l'on aime. Sinon, notre passion n'a plus aucun sens et cela devient juste un travail ennuyeux", déclare Lindsay.