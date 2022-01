La vie politique de Luc Letouche (73 ans) tient en deux mots-clés: service et fidélité. Pour lui, la politique rime avec noblesse de l’âme. "Je n’ai jamais tiré profit de mes décennies en politique; je n’ai jamais décroché de poste en vue. Ce qui m’intéressait, c’était d’abord mon village, Bassilly où j’ai été élu en 1970, puis l’entité tout entière dès la fusion en 1976. Je tiens d’ailleurs à remercier toutes les personnes qui m’ont toujours soutenu durant toutes ces années et toutes ces élections. Leur rendre service a été ma passion et je continuerai à le faire."